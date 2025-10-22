Зеленский не добился немедленной поставки истребителей Gripen из Швеции

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам по урегулированию конфликта, но подчеркнул, что Украина не пойдёт на территориальные уступки. Он отметил, что речь идёт не о километрах территории, а о домах, людях, истории и идентичности. Экс-комик подчеркнул, что Украина стремится к прекращению огня и началу мирных переговоров, но не намерена идти на компромиссы, предполагающие потерю части своей территории.