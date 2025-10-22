Госдума в первом чтении приняла законопроект об увеличении НДС до 22%

Отмечается, что при повышении НДС с 20% до 22% также будет сохранена льготная ставка в 10% для всех социально значимых товаров. Документ был внесен в Госдуму правительством Российской Федерации в рамках пакета бюджета страны и направлен на реализацию поручений президента РФ Владимира Путина и инициатив в налоговой и таможенно-тарифной политики.