Госдума в первом чтении приняла законопроект об увеличении НДС до 22%

Государственная дума РФ в первом чтении приняла законопроект о повышении до 22% налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2026 года. Информация об этом появилась в электронной думской базе.
Отмечается, что при повышении НДС с 20% до 22% также будет сохранена льготная ставка в 10% для всех социально значимых товаров. Документ был внесен в Госдуму правительством Российской Федерации в рамках пакета бюджета страны и направлен на реализацию поручений президента РФ Владимира Путина и инициатив в налоговой и таможенно-тарифной политики.
Среди товаров, на которые будет распространяться сохранение ставки — продукты питания, лекарственные препараты, товары для детей, книги.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы Минфина России Антона Силуанова, что повышение ставки НДС может добавить около одного процента к инфляции в стране.