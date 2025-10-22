Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума в первом чтении приняла законопроект об увеличении НДС до 22%

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС с 20% до 22% с 1 января 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Государственная дума РФ в первом чтении приняла законопроект о повышении до 22% налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2026 года. Информация об этом появилась в электронной думской базе.

Отмечается, что при повышении НДС с 20% до 22% также будет сохранена льготная ставка в 10% для всех социально значимых товаров. Документ был внесен в Госдуму правительством Российской Федерации в рамках пакета бюджета страны и направлен на реализацию поручений президента РФ Владимира Путина и инициатив в налоговой и таможенно-тарифной политики.

Среди товаров, на которые будет распространяться сохранение ставки — продукты питания, лекарственные препараты, товары для детей, книги.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы Минфина России Антона Силуанова, что повышение ставки НДС может добавить около одного процента к инфляции в стране.