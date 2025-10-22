Сийярто: США не отказываются от саммита с Россией

Соединенные Штаты Америки не отказываются от идеи проведения мирного саммита с Россией, однако его сроки пока неизвестны, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров с главой американского госдепа Марком Рубио.
«Американцы совершенно не отказываются от идеи мирного саммита. Единственный вопрос в этой связи — когда именно он должен состояться», — сказал министр в эфире М1.
Сийярто ранее сообщил, что подготовка к саммиту не прекращается, и призвал не поддаваться дезинформации и не ослаблять усилия по достижению мира на Украине.
Напомним, 16 октября лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора согласовали проведение личной встречи в Будапеште.
