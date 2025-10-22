Украина возразила против условий Евросоюза по распределению средств России

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что ЕК намерена конфисковать замороженные в западных странах российские государственные активы до конца этого года. Он отметил, что это необходимо для укрепления обороноспособности Украины. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, со своей стороны, заявила о необходимо уважать международное право и обеспечивать стабильность еврозоны в контексте обсуждений об использовании замороженных российских активов для предоставления кредитов Украине.