Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС до 22%

А ранее комитет Государственной думы по бюджету и налогам предложил сделать поэтапным переход к изменениям в системах налогообложения для малого и среднего бизнеса. Парламентарии рекомендуют предусмотреть более плавный переходный период при изменении пороговых значений доходов, при достижении которых субъекты УСН становятся плательщиками НДС, а применявшие патентную систему утрачивают право на этот специальный режим.