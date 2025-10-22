Ричмонд
Сийярто: США не отказываются от саммита с РФ, вопрос только в дате

США не отказываются от идеи проведения мирного саммита с Россией. Остается лишь вопрос в сроках проведения переговоров, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио.

Источник: РИА "Новости"

Господин Сийярто отметил, что США хотят провести переговоры с Россией, однако заинтересованы в том, чтобы встреча принесла реальные результаты.

«Мой коллега ясно заявил, что они хотели бы организовать этот саммит так, чтобы он принес реальные результаты, обнадеживающие результаты для всех и приблизил долгосрочный и устойчивый мир в Центральной Европе», — сказал венгерский министр в эфире телеканала M1 (цитата по «РИА Новости»). По его словам, саммит обязательно пройдет в Будапеште, если его удастся подготовить.

21 октября западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что подготовку к саммиту президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште якобы поставили на паузу. До этого телеканал CNN сообщил, что это связано с разными ожиданиями сторон и якобы занятой Москвой «максималистской позицией».

Сегодня Дональд Трамп заявил, что окончательное решение о проведении российско-американского саммита в Будапеште зависит от возможности сблизить позиции сторон украинского конфликта. Господин Трамп отметил, что через пару дней проинформирует о своем решении относительно встречи.

