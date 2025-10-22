Сийярто: США не отказываются от саммита с РФ, вопрос только в дате

«Мой коллега ясно заявил, что они хотели бы организовать этот саммит так, чтобы он принес реальные результаты, обнадеживающие результаты для всех и приблизил долгосрочный и устойчивый мир в Центральной Европе», — сказал венгерский министр в эфире телеканала M1 (цитата по «РИА Новости»). По его словам, саммит обязательно пройдет в Будапеште, если его удастся подготовить.