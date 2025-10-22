Согласно информации газеты, Вооружённые силы Украины во вторник применили британскую крылатую ракету Storm Shadow для нанесения удара по Брянску. Утверждается, что данное решение, не получившее публичной огласки, было принято после передачи полномочий по координации таких ударов от шефа Пентагона Пита Хегсета к главнокомандующему Европейским командованием американских Вооружённых сил Алексусу Гринкевичу, который также возглавляет Объединённые силы Североатлантического блока в Европе.