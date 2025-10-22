Ричмонд
На одном из предприятий Копейска произошел взрыв, есть погибшие

Предварительно, четыре человека погибли, еще несколько пострадали при взрыве. Версия с прилетом БПЛА по предприятию в Челябинской области, где произошел взрыв, не подтверждается, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв прогремел на одном из предприятий города Копейска в Челябинской области, есть жертвы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение губернатора региона Алексея Текслера в Telegram-канале.

«Произошел взрыв на одном из предприятий города Копейска. К сожалению, есть жертвы. На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба», — сообщил он.

Предварительно, четыре человека погибли, еще несколько пострадали при взрыве. Версия с прилетом БПЛА по предприятию в Челябинской области, где произошел взрыв, не подтверждается, сообщил губернатор.

Уточняется, что угрозы жителям и гражданским объектам нет. -0-

