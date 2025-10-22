Ричмонд
СМИ: послы ЕС согласовали 19-й пакет санкций против России

«Мы… получили уведомление от оставшегося государства-члена о том, что он теперь готов снять свою оговорку по 19-му пакету санкций… В связи с этим была запущена письменная процедура утверждения советом», — цитирует агентство текст заявления председательства.

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Послы Евросоюза согласовали 19-й пакет санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Послы Евросоюза согласовали 19-й пакет санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

«Мы… получили уведомление от оставшегося государства-члена о том, что он теперь готов снять свою оговорку по 19-му пакету санкций… В связи с этим была запущена письменная процедура утверждения советом. Если никаких возражений не будет получено, пакет будет принят завтра к 8 утра (9.00 по минскому времени. — Прим. БЕЛТА)», — цитирует агентство текст заявления председательства.

