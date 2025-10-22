Бессент рассказал о новых санкциях против России, назвав их самыми крупными

Министр финансов США Скотт Бессент в ходе интервью телеканалу Fox News заявил, что Вашингтон готовит новый масштабный пакет ограничительных мер в отношении России.
Он охарактеризовал предстоящие санкции как одни из самых значительных из всех, что ранее вводились против Российской Федерации. При этом глава американского Минфина воздержался от раскрытия конкретных деталей, сославшись на то, что не может назвать определенные ограничения.
Бессент также акцентировал, что речь идет именно о целенаправленных санкционных мерах, а не о введении так называемых вторичных пошлин.
Ранее сообщалось, что в США заявили о новом пакете санкций против России.
