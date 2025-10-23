В Молдове сформирован новый состав парламента

Депутат Василе Тарлев, избранный по списку Патриотического блока от партии «Будущее Молдовы», заявил, что не будет вступать ни в одну из фракций и продолжит свою работу в парламенте в качестве независимого депутата. Он выразил сожаление, что его бывшие коллеги по Патриотическому блоку разошлись по своим политическим «квартирам», но с уважением отнесся к их выбору, подчеркнув, что «каждый несет ответственность перед своими избирателями и перед страной».