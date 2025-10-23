В Молдове сформирован новый состав парламента

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. В среду состоялось первое заседание парламента Молдовы XII созыва после прошедших 28 сентября выборов.
Согласно регламенту парламента, первое собрание депутатов проводит самый старший по возрасту депутат, однако два народных избранника, подпадающих под этот критерий — Владимир Воронин от Партии коммунистов (ПКРМ) и Николае Ботгрос от партии «Действие и солидарность» (PAS) отказались открывать парламентскую сессию. После этого в пресс-службе законодательного форума сообщили, что первое заседание проведет экс-спикер парламента Зинаида Гречаная от Партии социалистов (ПСРМ).
В начале заседания председатель Конституционного суда Домника Маноле, которая сообщила, что 16 октября КС вынес постановление о подтверждении результатов парламентских выборов и признании действительными мандатов избранных депутатов, в котором установил, что избирательный процесс был проведен в соответствии с конституционными принципами.
На учредительном заседании законодательного органа также выступила президент Молдовы Майя Санду, которая призвала депутатов нового созыва вести страну проевропейским курсом.
После этого политформирования, прошедшие в парламент объявили о создании фракций. Самой многочисленной в новом парламенте вновь стала фракция PAS, в нее вошли 55 депутатов. Главой фракции избрана Дойна Герман, а заместителями председателя — Лилиан Карп и Ион Гроза. Герман в своей речи поддержала призыв президента Санду.
«Каждое решение, которое мы примем в этом законодательном форуме, должно приблизить страну к Европейскому союзу», — заявила депутат.
Лидер ПСРМ Игорь Додон объявил о создании фракции, состоящей из 17 депутатов. Додон возглавит фракцию, Зинаида Гречаная станет заместителем председателя, а Алла Дарованная — секретарем фракции.
«Работа нашей парламентской фракции будет сосредоточена на соблюдении национальных интересов страны, выраженных в защите суверенитета, государственности, нейтралитета, молдавской идентичности, христианских ценностей, традиционной семьи и демографии, экономического развития, плюрализма, межэтнического мира и добрых отношений со всеми внешними партнерами», — заявил Додон.
Депутат Диана Караман объявила о создании фракции ПКРМ, состоящей из восьми депутатов. Председателем фракции станет Диана Караман, заместителем председателя — Валериу Мудук, а секретарем — Андрей Годорожа.
«Забота о лучшем будущем станет главной заботой фракции Партии коммунистов в парламенте. Партия коммунистов считает, что выборы не были ни свободными, ни демократическими», — заявила Караман.
О создании фракции блока «Альтернатива», состоящей из восьми депутатов, объявил Ион Чебан. Председателем фракции станет Гайк Вартанян, заместителем — Ольга Урсу, секретарем — Лилиана Якони.
«Я надеюсь, что голос людей будет услышан, а проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются граждане нашей страны, будут решены составлением и принятием законов этим парламентом», — заявил Чебан.
Депутат Василе Тарлев, избранный по списку Патриотического блока от партии «Будущее Молдовы», заявил, что не будет вступать ни в одну из фракций и продолжит свою работу в парламенте в качестве независимого депутата. Он выразил сожаление, что его бывшие коллеги по Патриотическому блоку разошлись по своим политическим «квартирам», но с уважением отнесся к их выбору, подчеркнув, что «каждый несет ответственность перед своими избирателями и перед страной».
«Я не буду бороться против кого-либо, я буду бороться за страну, за народ, за традиции молдаван», — сказал Тарлев.
Фракцию партии «Демократия дома», состоящую из шести депутатов, возглавит Василе Костюк, его заместителем стал Серджиу Стефанко, секретарем фракции назначена Анна Цуркану.
«Общество, когда идет на выборы, предъявляет определенные требования. Я хотел бы видеть больше сотрудничества в этом законодательном форуме», — сказал Костюк.
Ренато Усатый объявил о создании фракции «Наша партия», состоящей из шести депутатов. Ее возглавит сам Усатый, Елена Грицко станет заместителем председателя, а Александр Берлинский — секретарем.
«Я хотел бы, чтобы у нас был парламент, в котором будут поддерживаться инициативы как правящей партии, так и оппозиции», — отметил депутат.
Далее депутаты фракции «Действие и солидарность» сообщили о формировании парламентского большинства. Все остальные фракции заявили о том, что будут в оппозиции к правящему большинству.