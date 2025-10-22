Сийярто назвал дату визита Орбана к Трампу в Белый дом

В начале ноября состоится визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Вашингтон. Политик проведёт в Белом доме встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом информировал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Всё готово для успешного визита премьер-министра сюда, в Белый дом, в начале ноября», — сказал Сийярто в эфире венгерского телеканала М1.
По словам министра, предметом обсуждения станет планируемый в Венгрии саммит РФ-США, а также возможности урегулирования украинского конфликта. Сийярто подчеркнул, что Вашингтон прислушивается к мнению Будапешта как страны, находящейся по соседству с Украиной.
Кроме того, будут обсуждаться двусторонние инвестиционные проекты, планируется заключение важного соглашения по сотрудничеству США и Венгрии в области экономики и энергетики, добавил министр.
В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с воодушевлением воспринял новости о планируемых переговорах между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.