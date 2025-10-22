Сийярто назвал дату визита Орбана к Трампу в Белый дом

По словам министра, предметом обсуждения станет планируемый в Венгрии саммит РФ-США, а также возможности урегулирования украинского конфликта. Сийярто подчеркнул, что Вашингтон прислушивается к мнению Будапешта как страны, находящейся по соседству с Украиной.