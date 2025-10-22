Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сийярто назвал дату визита Орбана к Трампу в Белый дом

Орбан в начале ноября приедет в Белый дом, он обсудит с Трампом саммит РФ-США.

Источник: Комсомольская правда

В начале ноября состоится визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Вашингтон. Политик проведёт в Белом доме встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом информировал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Всё готово для успешного визита премьер-министра сюда, в Белый дом, в начале ноября», — сказал Сийярто в эфире венгерского телеканала М1.

По словам министра, предметом обсуждения станет планируемый в Венгрии саммит РФ-США, а также возможности урегулирования украинского конфликта. Сийярто подчеркнул, что Вашингтон прислушивается к мнению Будапешта как страны, находящейся по соседству с Украиной.

Кроме того, будут обсуждаться двусторонние инвестиционные проекты, планируется заключение важного соглашения по сотрудничеству США и Венгрии в области экономики и энергетики, добавил министр.

Ранее Трамп оценил Орбана и рассказал, почему саммит с Путиным пройдет именно в Венгрии.

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с воодушевлением воспринял новости о планируемых переговорах между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше