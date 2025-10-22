Страны ЕС выступили с финансовым предложением Киеву: почему Украина против

Страны-члены Евросоюза выступили с финансовым предложением Киеву. Украина в ответ призвала Европу не ограничивать использование инициативы по кредиту в размере 163 миллиардов долларов. Такую сумму предложено выделить из замороженных российских активов, утверждает агентство Reuters.
По имеющимся данным, Украина хочет получить возможность покупать оружие производства не стран Европы. Один из источников заявил, что Киеву нужны деньги до конца года.
Неназванный чиновник из украинской администрации отметил, что власти просят самостоятельного распределения финансов. Кредит, предложенный Евросоюзом, как пишет агентство, может пойти на оплату оружия производства Европы для поддержки собственной оборонной промышленности государств.
При этом Москва неоднократно заявляла, что осуждает европейскую военную помощь Украине. Новые поставки затягивают конфликт. На Украине тем временем посчитали, что стране хватит имеющихся денег только до весны 2026 года.