19-й пакет санкций против России вступит в силу 23 октября

Ожидается, что новый пакет ограничений затронет расширение чёрного списка, запреты на приём танкеров с российской нефтью, новые торговые и финансовые ограничения, а также ограничения на закупку российских энергоресурсов. После публикации постановления Совета ЕС в «Официальном журнале ЕС» станет известна точная информация о новых ограничениях. Утверждение 19-го пакета позволит лидерам 27 стран ЕС приступить к подготовке 20-го пакета санкций, параллельно с обсуждением планов, касающихся российских суверенных активов.