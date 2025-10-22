Ричмонд
19-й пакет санкций против России вступит в силу 23 октября

Согласованный послами Евросоюза 19-й пакет санкций против России вступит в силу 23 октября. Об этом сообщило датское председательство в Совете ЕС.

Источник: Life.ru

В настоящее время запущена письменная процедура утверждения санкций в Совете ЕС на министерском уровне. Если не возникнет новых возражений, санкции будут утверждены к 9:00 по московскому времени завтрашнего дня.

«Последняя страна ЕС сняла свои возражения против 19-го пакета санкций. Письменная процедура (утверждения санкций в Совете ЕС на министерском уровне. — Прим. Life.ru) начата. Если возражений не последует, санкции будут утверждены завтра к 08:00 утра (09:00 мск — Прим. Life.ru)», — заявил представитель датского председательства.

Ожидается, что новый пакет ограничений затронет расширение чёрного списка, запреты на приём танкеров с российской нефтью, новые торговые и финансовые ограничения, а также ограничения на закупку российских энергоресурсов. После публикации постановления Совета ЕС в «Официальном журнале ЕС» станет известна точная информация о новых ограничениях. Утверждение 19-го пакета позволит лидерам 27 стран ЕС приступить к подготовке 20-го пакета санкций, параллельно с обсуждением планов, касающихся российских суверенных активов.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности поддержать новые санкции Европейского Союза против России, при условии включения в итоговый документ саммита требований Словакии. Он подчеркнул, что Словакия будет поддерживать санкции против РФ, если её интересы будут учтены при принятии окончательного решения.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

