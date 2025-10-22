Глава Минфина США сообщил о разочаровании Трампа ходом переговоров по Украине

Напомним, что Трамп, затрагивая тему возможной встречи с российским президентом Владимиром Путиным, отметил, что окончательное решение еще не принято, поскольку он не хочет тратить время впустую. Американский лидер пообещал, что в течение ближайших двух дней объявит о следующих шагах своей администрации в отношении данного вопроса.