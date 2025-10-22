Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минфина США сообщил о разочаровании Трампа ходом переговоров по Украине

По словам министра финансов США Скотта Бессента, президент Дональд Трамп выражает неудовлетворенность нынешним положением дел в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, президент Дональд Трамп выражает неудовлетворенность нынешним положением дел в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине.

Комментируя позицию американского лидера в интервью Fox News, Бессент заявил, что президент разочарован той стадией, на которой находятся эти переговоры.

«Президент разочарован тем, на какой стадии находятся данные переговоры» — сказал глава минфина США.

Напомним, что Трамп, затрагивая тему возможной встречи с российским президентом Владимиром Путиным, отметил, что окончательное решение еще не принято, поскольку он не хочет тратить время впустую. Американский лидер пообещал, что в течение ближайших двух дней объявит о следующих шагах своей администрации в отношении данного вопроса.

Ранее сообщалось, что Бессент рассказал о новых санкциях против России, назвав их самыми крупными.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше