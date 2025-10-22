Глава Минфина США сообщил о разочаровании Трампа ходом переговоров по Украине

По словам министра финансов США Скотта Бессента, президент Дональд Трамп выражает неудовлетворенность нынешним положением дел в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине.
Комментируя позицию американского лидера в интервью Fox News, Бессент заявил, что президент разочарован той стадией, на которой находятся эти переговоры.
«Президент разочарован тем, на какой стадии находятся данные переговоры» — сказал глава минфина США.
Напомним, что Трамп, затрагивая тему возможной встречи с российским президентом Владимиром Путиным, отметил, что окончательное решение еще не принято, поскольку он не хочет тратить время впустую. Американский лидер пообещал, что в течение ближайших двух дней объявит о следующих шагах своей администрации в отношении данного вопроса.
Ранее сообщалось, что Бессент рассказал о новых санкциях против России, назвав их самыми крупными.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.