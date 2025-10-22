Трамп опроверг сведения о разрешении США Украине бить ракетами вглубь России

В американских СМИ распространили информацию о разрешении США Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по России. Первой статью выпустила газета Wall Street Journal. Американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети опроверг эти сведения.
Он назвал данные фейковыми. Хозяин Белого дома предупредил, что Вашингтон не имеет никакого отношения к указанным ракетам. Он сообщил, что не знает о якобы поставках от США Киеву.
«США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни были доставлены, и что Украина с ними делает», — написал Дональд Трамп.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше