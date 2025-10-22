Ричмонд
Трамп опроверг сведения о разрешении США Украине бить ракетами вглубь России

Трамп назвал фейковым заявление о разрешении от США Украине использовать дальнобойные ракеты по РФ.

Источник: Комсомольская правда

В американских СМИ распространили информацию о разрешении США Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по России. Первой статью выпустила газета Wall Street Journal. Американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети опроверг эти сведения.

Он назвал данные фейковыми. Хозяин Белого дома предупредил, что Вашингтон не имеет никакого отношения к указанным ракетам. Он сообщил, что не знает о якобы поставках от США Киеву.

«США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни были доставлены, и что Украина с ними делает», — написал Дональд Трамп.

