Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США не разрешали Украине бить дальнобойными ракетами, заявил Трамп

Трамп: США не разрешали Украине бить дальнобойными ракетами по России.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты Wall Street Journal о том, что США якобы разрешили Киеву наносить дальнобойные удары по РФ.

«Статья Wall Street Journal о том, что США дали разрешение Украине на использование ракет большой дальности для ударов вглубь территории России, — это фейк ньюс!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

В среду WSJ сообщила, что США сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России.

Как утверждает издание, украинские военные во вторник применили британскую крылатую ракету Storm Shadow для удара по Брянску.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше