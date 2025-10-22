США не разрешали Украине бить дальнобойными ракетами, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты Wall Street Journal о том, что США якобы разрешили Киеву наносить дальнобойные удары по РФ.
«Статья Wall Street Journal о том, что США дали разрешение Украине на использование ракет большой дальности для ударов вглубь территории России, — это фейк ньюс!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
В среду WSJ сообщила, что США сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России.
Как утверждает издание, украинские военные во вторник применили британскую крылатую ракету Storm Shadow для удара по Брянску.