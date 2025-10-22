Ричмонд
Трамп опроверг утверждения, что США якобы разрешили Киеву наносить дальнобойные удары по РФ

Президент США Дональд Трамп отрицает, что США разрешили Украине наносить удары дальнобойным оружием по целям в России: «Статья в Wall Street Journal о том, что США одобрили Украине использование ракет большой дальности на территории вглубь России, — ФЕЙК НЬЮС! США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни были, и что бы Украина с ними ни делала!», — написал американский лидер в своей соцсети.

В среду WSJ написало, что американские официальные лица, знакомые с ситуацией, сказали журналистам, что администрация Соединённых Штатов Америки под руководством президента Дональда Трампа сняла ключевое ограничение на применение Украиной ракет большой дальности, переданных западными странами.

