Трамп опроверг утверждения, что США якобы разрешили Киеву наносить дальнобойные удары по РФ

Президент США Дональд Трамп отрицает, что США разрешили Украине наносить удары дальнобойным оружием по целям в России: «Статья в Wall Street Journal о том, что США одобрили Украине использование ракет большой дальности на территории вглубь России, — ФЕЙК НЬЮС! США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни были, и что бы Украина с ними ни делала!», — написал американский лидер в своей соцсети.