Экс-президент Финляндии Ниинистё поделился деталями разговора с Путиным

Экс-глава государства разместил соответствующую информацию в своем труде «Все пути к безопасности». В этой книге он сообщил о телефонном разговоре с Владимиром Путиным в мае 2022 года. Политик подчеркнул, что открыто рассказал президенту России о вступлении Финляндии в НАТО. Тогда Владимир Путин предупредил, что страна совершает ошибку. Он пожелал Финляндии сохранить часть самостоятельности, так как «американцы возьмут на себя военное командование», сказано в книге.