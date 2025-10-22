Экс-президент Финляндии Ниинистё поделился деталями разговора с Путиным

Финляндия стала членом НАТО в 2023 году. Тогда политическая дистанция между указанной страной и Россией еще больше увеличилась. О реакции президента РФ Владимира Путина на вступление Финляндии в НАТО подробно рассказал бывший финский лидер Саули Ниинистё, цитирует Yle.
Экс-глава государства разместил соответствующую информацию в своем труде «Все пути к безопасности». В этой книге он сообщил о телефонном разговоре с Владимиром Путиным в мае 2022 года. Политик подчеркнул, что открыто рассказал президенту России о вступлении Финляндии в НАТО. Тогда Владимир Путин предупредил, что страна совершает ошибку. Он пожелал Финляндии сохранить часть самостоятельности, так как «американцы возьмут на себя военное командование», сказано в книге.
«Мы всегда говорили откровенно, об этом тоже нужно было говорить откровенно», — заверил Саули Ниинистё.
Днем ранее Финляндия объявила, что может отменить часть санкций против Москвы. Однако есть условие: боевые действия на Украине должны быть прекращены.