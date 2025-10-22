Бессент назвал причину введения США новых санкций против России

Министр финансов США Скотт Бессент высказал обвинения в адрес российского руководства, заявив, что оно, по его мнению, не ведет переговоры по урегулированию ситуации на Украине «честно».
В интервью телеканалу Fox Business он пояснил, что президент России Владимир Путин, по оценке Вашингтона, не подошел к переговорному процессу с той степенью честности и открытости, на которую рассчитывали Соединенные Штаты.
Бессент также указал, что именно это стало основанием для принятия решения о введении новых санкционных мер.
Ранее глава Минфина США сообщил о разочаровании Трампа ходом переговоров по Украине.
