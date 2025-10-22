США призвали союзников присоединиться к усилению санкций против России

Министр финансов США Скотт Бессент выступил с призывом к международным партнерам присоединиться к усилению санкционного давления на Россию.
В своем интервью телеканалу Fox News, комментируя действия Вашингтона, он заявил, что Соединенные Штаты призывают европейских союзников, страны «Большой семерки», а также Канаду и Австралию к совместным действиям по ужесточению ограничительных мер в отношении Москвы.
Напомним, что Бессент в ходе интервью телеканалу Fox News заявил, что Вашингтон готовит новый масштабный пакет ограничительных мер в отношении России.
Ранее Бессент назвал причину введения США новых санкций против России.
