США призвали союзников присоединиться к усилению санкций против России

В своем интервью телеканалу Fox News, комментируя действия Вашингтона, он заявил, что Соединенные Штаты призывают европейских союзников, страны «Большой семерки», а также Канаду и Австралию к совместным действиям по ужесточению ограничительных мер в отношении Москвы.