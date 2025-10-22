Ричмонд
На Западе рассказали, что в себя включит новый пакет санкций против РФ

Глава МИД Нидерландов ван Вил: Пакет санкций ЕС против РФ включает жесткие меры.

Источник: Комсомольская правда

Новые европейские санкции против России будут включать «жесткие меры». Они коснутся доходов РФ. Такими сведениями поделился министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил на своей страничке в соцсети.

Глава МИД подтвердил, что новый пакет антироссийских санкций уже принят. Ранее об этом также сообщили в датском председательстве в Евросоюзе.

«Важно, что ЕС принял 19-й пакет санкций против России. Он включает в себя новые жесткие меры, направленные против российских доходов», — заявил Давид ван Вил.

Европейский парламент также призвал страны ЕС принять санкции в отношении лиц, ответственных за «подавление» протестов в Сербии. Политики направили обращение к лидерам европейских государств дать единый ответ.

Трамп вводит жесткие санкции против России: президент США опять «переобулся».

