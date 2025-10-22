На Западе рассказали, что в себя включит новый пакет санкций против РФ

Новые европейские санкции против России будут включать «жесткие меры». Они коснутся доходов РФ. Такими сведениями поделился министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил на своей страничке в соцсети.
«Важно, что ЕС принял 19-й пакет санкций против России. Он включает в себя новые жесткие меры, направленные против российских доходов», — заявил Давид ван Вил.
Европейский парламент также призвал страны ЕС принять санкции в отношении лиц, ответственных за «подавление» протестов в Сербии. Политики направили обращение к лидерам европейских государств дать единый ответ.
Трамп вводит жесткие санкции против России: президент США опять «переобулся».
