Трамп заявил, что США не разрешали Украине бить дальнобойными ракетами по РФ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг утверждения издания Wall Street Journal о том, что Америка якобы разрешила Украине наносить дальнобойные удары по России.
— Статья Wall Street Journal о том, что Штаты дали разрешение Киеву на использование ракет большой дальности для ударов вглубь территории РФ, — фейк ньюс! — написал он в социальной сети Truth Social.
Газета WSJ ранее написала, что США сняли ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит ВСУ активизировать атаки по целям на территории России.
Бывший генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь утверждает, что единственный способ завершить конфликт на Украине заключается в том, чтобы убедить российского президента Владимира Путина в невозможности одержать победу.
Дональд Трамп также заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Штаты не будут поставлять ракеты Tomahawk Киеву, «по крайней мере сейчас». Журналисты отметили, что встреча лидеров США и Украины прошла «непросто»: во время переговоров прозвучало несколько резких высказываний.