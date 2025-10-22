Трамп заявил, что США не разрешали Украине бить дальнобойными ракетами по РФ

Дональд Трамп также заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Штаты не будут поставлять ракеты Tomahawk Киеву, «по крайней мере сейчас». Журналисты отметили, что встреча лидеров США и Украины прошла «непросто»: во время переговоров прозвучало несколько резких высказываний.