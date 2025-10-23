В Госдуме предложили помогать одиноким пенсионерам старше 80 лет без учёта дохода

Сейчас право на получение бесплатных социальных услуг в России имеют только граждане, чей доход не превышает прожиточный минимум, установленный в регионе. Из-за этого многие пожилые люди, особенно те, кто получает относительно небольшие пенсии, формально считаются «обеспеченными» и не могут претендовать на государственную помощь, даже если живут одни и нуждаются в уходе.