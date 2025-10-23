В США объяснили ужесточение санкций против России

«Это станет одним из самых крупных санкционных пакетов, которые мы вводили в отношении РФ», — заявил он, не раскрыв етали готовящегося пакета.
При этом Бессент подчеркнул, что санкции будут введены вечером в среду, 22 октября, или утром в четверг, 23 октября, по местному времени. Он также уточнил, что администрация США усиливает санкционное давления на РФ из-за подхода Москвы к переговорному процессу по Украине.
Ранее Бессент заявил, что президент США Дональд Трамп разочарован текущим статусом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. «Президент разочарован тем, на какой стадии находятся данные переговоры», — отметил он.