Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США объяснили ужесточение санкций против России

США решили перейти к санкциям против России из-за подхода Москвы к переговорам по Украине. Об этом заявил глава Минфина Скотт Бессент США в интервью Fox News.

Источник: Reuters

«Это станет одним из самых крупных санкционных пакетов, которые мы вводили в отношении РФ», — заявил он, не раскрыв етали готовящегося пакета.

При этом Бессент подчеркнул, что санкции будут введены вечером в среду, 22 октября, или утром в четверг, 23 октября, по местному времени. Он также уточнил, что администрация США усиливает санкционное давления на РФ из-за подхода Москвы к переговорному процессу по Украине.

Ранее Бессент заявил, что президент США Дональд Трамп разочарован текущим статусом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. «Президент разочарован тем, на какой стадии находятся данные переговоры», — отметил он.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше