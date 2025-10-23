Новости СВО. ВС РФ взяли Ивановку и Павловку, выкашивают ВСУ в Покровской воронке, Зеленский разводит скандинавов на помощь, 23 октября

Армия России освободила в Запорожской области посёлок Павловка. Этот населённый пункт находится на расстоянии около 15 километров от Степногорска, за который уже идут бои. Примерно столько же и до Орехова. Ранее на этот город началось наступление со стороны Малой Токмачки. Киев перебрасывает на это направление дополнительные силы.