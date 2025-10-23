Минфин США анонсировал ужесточение санкций против России

При этом Бессент сообщил, что ожидает поддержки в санкционной политике, направленной против России, со стороны ЕС. «Они на 19-м пакете, и мы посмотрим, присоединятся ли они к нам в этом, мы их к этому побуждали. Я звонил им сегодня утром и весь день, чтобы обсудить это с ними. Я буду с ними на связи позже вечером, перед тем как улететь в Малайзию», — добавил он.