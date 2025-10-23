Ричмонд
Минфин США анонсировал ужесточение санкций против России

«Были закулисные переговоры, но я считаю, что президент США Дональд Трамп разочарован тем, на каком этапе находятся эти переговоры (по украинскому урегулированию. — Прим. БЕЛТА)», — сказал министр финансов США Скотт Бессент.

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что 22 или 23 октября Вашингтон сообщит о значительном ужесточении санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

СМИ: послы ЕС согласовали 19-й пакет санкций против России.

«Были закулисные переговоры, но я считаю, что президент США Дональд Трамп разочарован тем, на каком этапе находятся эти переговоры (по украинскому урегулированию. — Прим. БЕЛТА). Поэтому сегодня вечером или завтра утром мы объявим о существенном усилении санкций против России. Я не буду называть вам точные санкции, но могу сказать, что это будут одни из самых серьезных санкций, которые мы когда-либо вводили против Российской Федерации», — сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

При этом Бессент сообщил, что ожидает поддержки в санкционной политике, направленной против России, со стороны ЕС. «Они на 19-м пакете, и мы посмотрим, присоединятся ли они к нам в этом, мы их к этому побуждали. Я звонил им сегодня утром и весь день, чтобы обсудить это с ними. Я буду с ними на связи позже вечером, перед тем как улететь в Малайзию», — добавил он.

«Компании “Роснефть” и “Лукойл” включены в санкционный список в соответствии с указом номер 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики Российской Федерации», — говорится в сообщении американского министерства финансов. -0-

