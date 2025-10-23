Трамп сообщил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отменил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в столице Венгрии, Будапеште.
— Мы отменили встречу с Путиным. Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем, — заявил он журналистам в Белом доме, передает РБК.
Дональд Трамп ранее опроверг утверждения издания Wall Street Journal о том, что Америка якобы разрешила Украине наносить дальнобойные удары по РФ.
Газета WSJ ранее написала, что США сняли ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит ВСУ активизировать атаки по целям на территории России.
Бывший генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь утверждает, что единственный способ завершить конфликт на Украине заключается в том, чтобы убедить российского президента Владимира Путина в невозможности одержать победу.