Сийярто уверен в предстоящей встрече Путина и Трампа

А ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил о подготовке к саммиту Путина и Трампа в Будапеште. Политик выразил надежду, что встреча всё же состоится. Кроме того, согласно главе МИД Венгрии, распространение информации об отмене саммита — это попытка сорвать его проведение. Он подчеркнул, что подобное поведение — обычная практика «провоенной политической элиты и её СМИ» перед важными событиями.