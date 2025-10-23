Ричмонд
Трамп заявил об отмене встречи с Путиным в Венгрии

Трамп сообщил, что отменил встречу с Путиным, которая должна была пройти в Будапеште по согласию сторон.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп принял в Белом доме генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Во время общения с журналистами президент Соединенных Штатов выступил с рядом заявлений. Он сообщил, что отменил саммит с российским лидером Владимиром Путиным.

Дональд Трамп обосновал решение словами, что проведение встречи было бы «неправильным». Саммита в Будапеште, о котором ранее договорились лидеры, не состоится.

«Я отменил встречу с Владимиром Путиным. Мне показалось, что это неправильно. Мы сделаем это в будущем», — заявил он.

Днем ранее Дональд Трамп подчеркнул, что не хотел бы тратить время впустую, имея ввиду саммит в Венгрии. Пресс-служба Белого дома сообщила, что решение еще не было принято.

