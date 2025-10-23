Трамп заявил об отмене встречи с Путиным в Венгрии

Американский лидер Дональд Трамп принял в Белом доме генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Во время общения с журналистами президент Соединенных Штатов выступил с рядом заявлений. Он сообщил, что отменил саммит с российским лидером Владимиром Путиным.