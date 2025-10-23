Захарова объяснила, чем вызвана ненависть Латвии к России

Латвийские власти культивируют антироссийские настроения на фоне разгрома российского коллаборционизма советскими войсками в годы Второй Мировой войны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление латвийского внешнеполитического ведомства о запрете пролёта через воздушное пространство страны самолёта российского лидера Владимира Путина в случае, если тот отправится на саммит в Венгрию.