Латвийские власти культивируют антироссийские настроения на фоне разгрома российского коллаборционизма советскими войсками в годы Второй Мировой войны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление латвийского внешнеполитического ведомства о запрете пролёта через воздушное пространство страны самолёта российского лидера Владимира Путина в случае, если тот отправится на саммит в Венгрию.
Захарова напомнила об активной роли коренного населения Латвии в геноциде еврейского населения, а также о том, что в настоящее время эта страна фактически осуществила ревизию итогов Второй Мировой войны и официально чествует соучастников Холокоста.
«Ненависть к России у нынешнего режима в Риге определяется стремлением взять реванш за разгром латышского коллаборационизма советскими войсками», — резюмировала Захарова.
Тем временем Латвии усилилась кампания против русского языка, которая приобретает черты крайней нетерпимости. Власти страны, поддаваясь антироссийским настроениям, готовы ограничить использование русского языка, несмотря на то, что значительная часть населения продолжает говорить на нём.
Напомним, накануне 22 июня выставку о русофобии и неонацизме открыли у посольства Латвии в Москве.