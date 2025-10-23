Памфилова заявила о риске развала избирательной системы в Запорожской области

В Запорожской области внесли в региональный парламент законопроект, который наделит главу субъекта Евгения Балицкого и законодательное собрание правом роспуска местной избирательной комиссии. Председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о последствиях. Она заявила, что одобрение проекта может привести к развалу избирательной системы в Запорожской области.
По мнению Эллы Памфиловой, ничего положительного из проекта не выйдет. В ЦИК выступили против соответствующей инициативы.
«Элла Памфилова направила телеграмму в адрес Законодательного собрания Запорожской области с предупреждением о недопустимости внесения поправок в законодательство о выборах, ведущих к развалу избирательной системы региона», — сказано в заявлении ЦИК.
Госдума тем временем приняла в первом чтении проект о повышении НДС до 22%. При этом будет сохранена льготная ставка в 10% для всех социально значимых товаров.