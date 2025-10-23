Бессент: Трамп разочарован статусом переговоров по урегулированию на Украине

«Президент разочарован тем, на какой стадии находятся данные переговоры», — сказал министр во время общения с телеканалом Fox News, комментируя позицию президента США по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее Дональд Трамп прокомментировал возможные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что решение о проведении встречи пока не было принято, поскольку ему не хотелось бы тратить время напрасно. Республиканец отметил, что в течение двух дней сообщит о дальнейших шагах Белого дома касательно возможной встречи.
Ранее Скотт Бессент сообщил о предстоящем введении одних из самых масштабных санкций в отношении России. По его словам, речь идёт именно о санкциях, а не о вторичных пошлинах. Объявление о значительном ужесточении санкций в отношении России ожидается сегодня после закрытия торгов на биржах в США или завтра утром.
