Бессент: Трамп разочарован статусом переговоров по урегулированию на Украине

Ранее Скотт Бессент сообщил о предстоящем введении одних из самых масштабных санкций в отношении России. По его словам, речь идёт именно о санкциях, а не о вторичных пошлинах. Объявление о значительном ужесточении санкций в отношении России ожидается сегодня после закрытия торгов на биржах в США или завтра утром.