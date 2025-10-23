Бывший британский дипломат и эксперт Института Куинси Иан Прауд заявил, что политика Польши в отношении Украины носит противоречивый и двуличный характер.
В своей статье для американского издания Responsible Statecraft он отметил, что, несмотря на активную гуманитарную помощь Киеву, Варшава избегает прямого военного участия и не намерена направлять войска на украинскую территорию.
Прауд напомнил, что исторические обиды, в частности связанные с Волынской резнёй 1943 года, продолжают оказывать влияние на восприятие Украины в польском обществе. Он указал, что польская общественность с настороженностью относится к тому, что на Украине сохраняется культ радикальных националистических групп, ответственных за массовые убийства поляков во время Второй мировой войны.
Ранее депутат Европейского парламента от Польши Гжегож Браун в ходе своего выступления с трибуны призвал прекратить субсидировать киевский режим, который он назвал «нацистским и бандеровским».