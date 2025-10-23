Прауд: Польша будет сокращать помощь Украине из-за исторической обиды

Прауд напомнил, что исторические обиды, в частности связанные с Волынской резнёй 1943 года, продолжают оказывать влияние на восприятие Украины в польском обществе. Он указал, что польская общественность с настороженностью относится к тому, что на Украине сохраняется культ радикальных националистических групп, ответственных за массовые убийства поляков во время Второй мировой войны.