Прауд: Польша будет сокращать помощь Украине из-за исторической обиды

По мнению дипломата, политика Польши в отношении Украины носит противоречивый и двуличный характер.

Источник: Аргументы и факты

Бывший британский дипломат и эксперт Института Куинси Иан Прауд заявил, что политика Польши в отношении Украины носит противоречивый и двуличный характер.

В своей статье для американского издания Responsible Statecraft он отметил, что, несмотря на активную гуманитарную помощь Киеву, Варшава избегает прямого военного участия и не намерена направлять войска на украинскую территорию.

Прауд напомнил, что исторические обиды, в частности связанные с Волынской резнёй 1943 года, продолжают оказывать влияние на восприятие Украины в польском обществе. Он указал, что польская общественность с настороженностью относится к тому, что на Украине сохраняется культ радикальных националистических групп, ответственных за массовые убийства поляков во время Второй мировой войны.

Кроме того, аналитик отметил, что Польша является крупнейшим получателем дотаций из бюджета ЕС, и вступление Украины в Евросоюз может поставить под угрозу объём этого финансирования.

Ранее депутат Европейского парламента от Польши Гжегож Браун в ходе своего выступления с трибуны призвал прекратить субсидировать киевский режим, который он назвал «нацистским и бандеровским».

