Трамп: обучение ВСУ для запуска «Томагавков» заняло бы до года

«Чтобы научиться использовать “Томагавки”, требуется минимум шесть месяцев. Обычно год. Единственный способ, как “Томагавки” могут быть запущены, — если мы их применим. Мы этого делать не собираемся», — сказал он на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.
Ранее Трамп заявил, что Киеву не стоит надеяться на скорые поставки ракет большой дальности «Томагавк» на Украину.
