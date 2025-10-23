Ричмонд
Трамп: обучение ВСУ для запуска «Томагавков» заняло бы до года

США не будут сами запускать ракеты «Томагавк» по России, а на подготовку ВСУ к их применению ушло бы до года. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Источник: U.S. Army

«Чтобы научиться использовать “Томагавки”, требуется минимум шесть месяцев. Обычно год. Единственный способ, как “Томагавки” могут быть запущены, — если мы их применим. Мы этого делать не собираемся», — сказал он на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

Ранее Трамп заявил, что Киеву не стоит надеяться на скорые поставки ракет большой дальности «Томагавк» на Украину.

Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
