Трамп надеется, что новые санкции против РФ не будут действовать долго

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что введенные американской администрацией ограничительные меры в отношении российских компаний будут иметь краткосрочный характер.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что введенные американской администрацией ограничительные меры в отношении российских компаний будут иметь краткосрочный характер.

Комментируя новые санкции, которые он охарактеризовал как значительные, Трамп отметил, что они направлены против двух крупнейших нефтяных предприятий России.

При этом американский лидер выразил надежду на то, что период действия этих ограничений окажется непродолжительным.

Напомним, что Трамп принял решение отменить запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

Ранее сообщалось, что США заявили о введении санкций против российских нефтяных компаний.

