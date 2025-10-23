Сийярто сообщил, что Орбан посетит Вашингтон в начале ноября

А ранее Орбан заявил, что встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в Будапеште значительно повысит шансы на достижение мира на Украине. По его словам, страна готова принять этот российско-американский саммит. Премьер уверен, что сотрудничество вместо конфронтации и взаимное уважение вместо стигматизации станет главным путём к миру.