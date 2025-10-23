Трамп заявил, что только американские военные могут запускать ракеты Tomahawk

Хозяин Белого дома Дональд Трамп выступил с заявлением по ракетам большой дальности Tomahawk. Он отметил, что пользоваться этим наступательным оружием умеют только американцы. Так президент США сообщил в диалоге с журналистами.
Дональд Трамп уведомил, что обучение пользованию ракетами потребует шесть месяцев или год. Без должных навыков ВСУ не смогут их применять.
«Единственный способ, как Tomahawk могут быть запущены, — если мы их применим. Мы этого делать не собираемся», — заверил американский лидер.
Портал Axios заявил, что США не смогли решить проблему с пусковыми установками. Именно поэтому, по мнению авторов, ракеты не могут быть переданы Украине. У Киева нет готовых к использованию необходимых пусковых установок.