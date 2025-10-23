Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что только американские военные могут запускать ракеты Tomahawk

Трамп сообщил, что обучение пользованию ракетами Tomahawk потребует полгода-год.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп выступил с заявлением по ракетам большой дальности Tomahawk. Он отметил, что пользоваться этим наступательным оружием умеют только американцы. Так президент США сообщил в диалоге с журналистами.

Дональд Трамп уведомил, что обучение пользованию ракетами потребует шесть месяцев или год. Без должных навыков ВСУ не смогут их применять.

«Единственный способ, как Tomahawk могут быть запущены, — если мы их применим. Мы этого делать не собираемся», — заверил американский лидер.

Портал Axios заявил, что США не смогли решить проблему с пусковыми установками. Именно поэтому, по мнению авторов, ракеты не могут быть переданы Украине. У Киева нет готовых к использованию необходимых пусковых установок.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше