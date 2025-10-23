Бессент высказался, что Путин якобы не ведет переговоры по Украине честно

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в среду, 22 октября, сказал, что российское руководство якобы не ведет переговоры по Украине «честно».
— Президент РФ Владимир Путин не подошел к переговорам честно и открыто, как мы надеялись, — заявил он в интервью Fox Business, передает РИА Новости.
Скотт Бессент ранее анонсировал скорое ужесточение санкций США против Российской Федерации.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в столице Венгрии, Будапеште.
Дональд Трамп ранее опроверг утверждения издания Wall Street Journal о том, что Америка якобы разрешила Украине наносить дальнобойные удары по РФ.
Газета WSJ ранее написала, что США сняли ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит ВСУ активизировать атаки по целям на территории России.