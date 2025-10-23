Ричмонд
На челябинском предприятии произошел еще один взрыв в очаге возгорания

«Произошел еще один взрыв в очаге возгорания. Все необходимые силы и средства МЧС работают на месте», — написал губернатор Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще один взрыв произошел на одном из предприятий в Копейске Челябинской области, все необходимые силы и средства МЧС работают на месте. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение губернатора Алексея Текслера.

На одном из предприятий Копейска произошел взрыв, есть погибшие.

«Произошел еще один взрыв в очаге возгорания. Все необходимые силы и средства МЧС работают на месте», — написал он в своем телеграм-канале.

Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области выросло до семи, шестеро человек пострадали — оперативные службы.

Ранее сообщалось, что на одном из предприятий Копейска произошел взрыв. -0-