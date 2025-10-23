Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп утверждает, что «пришло время заключить сделку» по Украине

Лидер США заявил, что разговоры с президентом России Владимиром Путиным хорошие, но ни к чему не приводят.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 22 октября выступил с утверждением, что пришло время достичь договоренностей относительно прекращения конфликта на Украине.

«Но я бы сказал, что пришло время заключить сделку», — заявил американский лидер журналистам в Белом доме по завершении встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, имея в виду договоренности по урегулированию украинского конфликта.

На вопрос о том, уверен ли он в том, что российская сторона настроена на урегулирование, Трамп ответил: «Что касается честности, единственное, что я могу сказать — это то, что каждый раз, когда я говорю с [президентом России] Владимиром [Путиным], это хорошие разговоры, а потом они ни к чему не приводят. Они просто ни к чему не приводят».

Говоря о сторонах конфликта на Украине, Трамп отметил: «Это две очень компетентные стороны».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше