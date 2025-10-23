Трамп исключил возможность обучения других стран использованию ракет Tomahawk

В ходе встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп высказался относительно ракет Tomahawk. Американский лидер охарактеризовал это оружие как мощное и высокоточное, отметив, что именно эти качества, вероятно, определяют его сложность.
Трамп пояснил, что для освоения применения данных ракет требуется около года интенсивной подготовки.
При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты владеют соответствующими знаниями, но не намерены делиться этой технологией и обучать её использованию другие страны.
Ранее сообщалось, что Трамп надеется, что новые санкции против РФ не будут действовать долго.
