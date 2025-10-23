Ричмонд
Трамп сообщил, что отменил встречу с Путиным, но намерен провести её в будущем

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отменил встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. По словам республиканца, у него сложилось впечатление, что «достигнуть нужной цели» в переговорах с президентом РФ не получится.

Источник: Life.ru

«Мы отменили встречу с президентом Путиным», — заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме после встречи с генсеком Североатлантического блока Марком Рютте.

По словам хозяина Белого дома, ему показалось, что США не добьются того, что нужно. Трамп также добавил, что в будущем встреча с Путиным состоится.

Ранее министр финансов Соединённых Штатов Скотт Бессент заявил, что Дональд Трамп разочарован текущим статусом переговорного процесса по прекращению конфликта вокруг Украины. До этого республиканец прокомментировал возможные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что решение о проведении встречи пока не было принято, поскольку ему не хотелось бы тратить время напрасно.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

