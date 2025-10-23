Трамп сообщил, что отменил встречу с Путиным, но намерен провести её в будущем

«Мы отменили встречу с президентом Путиным», — заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме после встречи с генсеком Североатлантического блока Марком Рютте.
По словам хозяина Белого дома, ему показалось, что США не добьются того, что нужно. Трамп также добавил, что в будущем встреча с Путиным состоится.
Ранее министр финансов Соединённых Штатов Скотт Бессент заявил, что Дональд Трамп разочарован текущим статусом переговорного процесса по прекращению конфликта вокруг Украины. До этого республиканец прокомментировал возможные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что решение о проведении встречи пока не было принято, поскольку ему не хотелось бы тратить время напрасно.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.