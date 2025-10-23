Трамп сообщил, что отменил встречу с Путиным, но намерен провести её в будущем

Ранее министр финансов Соединённых Штатов Скотт Бессент заявил, что Дональд Трамп разочарован текущим статусом переговорного процесса по прекращению конфликта вокруг Украины. До этого республиканец прокомментировал возможные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что решение о проведении встречи пока не было принято, поскольку ему не хотелось бы тратить время напрасно.