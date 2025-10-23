Трамп усомнился в эффективности новых санкций против России

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение относительно способности новых санкционных мер заставить российского лидера Владимира Путина начать переговорный процесс.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, американский руководитель отметил, что не может с уверенностью утверждать, что ограничения приведут к желаемому дипломатическому результату.
В то же время Трамп подчеркнул, что санкции, по его мнению, окажут определенное воздействие, хотя и не дал однозначного прогноза о их влиянии на позицию Москвы.
Ранее сообщалось, что Трамп исключил возможность обучения других стран использованию ракет Tomahawk.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.