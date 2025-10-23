Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил об использовании Украиной европейских ракет для ударов по России

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал заявление, в котором возложил ответственность за ракетные удары по территории России на украинские вооруженные силы, использующие снаряды европейского производства.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал заявление, в котором возложил ответственность за ракетные удары по территории России на украинские вооруженные силы, использующие снаряды европейского производства.

Отвечая на вопросы представителей прессы, американский лидер конкретизировал, что, по имеющейся у него информации, для атак применяются именно ракеты из Европы или других источников, но не из арсеналов США.

Напомним, что Трамп исключил возможность обучения других стран использованию ракет Tomahawk.

Ранее сообщалось, что Трамп усомнился в эффективности новых санкций против России.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше