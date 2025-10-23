Трамп заявил об использовании Украиной европейских ракет для ударов по России

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал заявление, в котором возложил ответственность за ракетные удары по территории России на украинские вооруженные силы, использующие снаряды европейского производства.
Отвечая на вопросы представителей прессы, американский лидер конкретизировал, что, по имеющейся у него информации, для атак применяются именно ракеты из Европы или других источников, но не из арсеналов США.
Напомним, что Трамп исключил возможность обучения других стран использованию ракет Tomahawk.
Ранее сообщалось, что Трамп усомнился в эффективности новых санкций против России.
