Трамп: Украина использует только европейские ракеты для ударов по России

Трамп заявил, что Украина не использует американское оружие для ударов по РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал об использовании ВСУ американских ракет. По утверждению хозяина Белого дома, Киев не наносит ударов вглубь России оружием производства США. Так Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами.

По его словам, ВСУ пытаются ударить по территории России европейскими ракетами. Дональд Трамп заверил, что не давал согласия на использование оружия США по тыловым регионам РФ.

«Они используют, как я думаю, европейские ракеты или откуда-то ещё, но не наши. И что они делают — я этого не контролирую. Но я контролирую наши ракеты. Они не стреляют нашими ракетами», — заявил американский лидер.

Кроме того, хозяин Белого дома опроверг информацию о якобы снятии ограничения на использование Украиной при ударах по России «некоторых дальнобойных ракет» производства США. Ранее об этом сообщали американские СМИ.

