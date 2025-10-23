Рютте заявил об отсутствии мирного плана по Украине

На встрече с президентом США Дональдом Трампом он указал на отсутствие четкого плана по урегулированию в работе.
«Никакого мирного плана на столе нет», — подчеркнул он.
Ранее генсек НАТО предположил, что украинский конфликт завершится переговорами. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский может быть уверен в защите страны после любого мирного соглашения или прекращения огня. Также он добавил, что президент России Владимир Путин «хочет все, но знает, что не сможет этого добиться».
