Фон дер Ляйен обсудила с Бессентом синхронизацию санкций против РФ

Ранее послы ЕС завершили согласование 19-го пакета санкций против России. Он будет введен в действие в четверг. Как сообщил глава МИД Нидерландов Давид ван Вил, одним из его ключевых положений станут санкции против 117 танкеров, перевозящих российскую нефть по рыночным ценам, которые на Западе называют «теневым флотом».