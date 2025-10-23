Ричмонд
Трамп рассказал, чего ждёт от встречи с Си Цзиньпином

Трамп хочет заключить с Китаем сделку, в том числе по сокращению ядерного оружия.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп рассказал о своих ожиданиях от встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, которая может состояться на полях саммита АТЭС. Этого вопроса он коснулся во время общения с журналистами после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

По словам Трампа, он рассчитывает на большую сделку с Китаем «по всему», включая возможное сокращение ядерных вооружений.

Также американский лидер заявил, что намерен обсудить с председателем КНР вопросы урегулирования украинского конфликта. В частности, Трамп рассчитывает, что Си Цзиньпин сможет «оказать влияние» на президента РФ Владимира Путина, так как является «уважаемым человеком» и «сильным лидером большой страны».

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность собственной поездки в Южную Корею на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Напомним, данное мероприятие будет проходить с 29 октября по 2 ноября текущего года.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации, которая отправится на саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

