Трамп рассказал, чего ждёт от встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп рассказал о своих ожиданиях от встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, которая может состояться на полях саммита АТЭС. Этого вопроса он коснулся во время общения с журналистами после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.