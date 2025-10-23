Президент США Дональд Трамп порассуждал о шагах, необходимых для урегулирования конфликта на Украине. Хозяин Белого дома обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Он призвал к здравым действиям в вопросе решения конфликта. Так президент США заявил, общаясь с журналистами.
Американский лидер выразил надежду на скорое окончание конфликта. Он также сообщил, что ожидает, что Москва и Киев будут действовать «здраво» в этом вопросе.
«Надеюсь, Зеленский тоже будет здравомыслящим. Знаете, для танго нужны двое, как говорится», — отметил Дональд Трамп.
По мнению председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, визит Зеленского в Белый дом стал провальным. Политик подчеркнул, что Вашингтон устал от пустых обещаний нелегитимного украинского лидера, который продолжает настаивать на эскалации конфликта.