Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп призвал Зеленского действовать здраво в вопросе урегулирования на Украине

Трамп заявил, что для мира на Украине требуются разумные действия со стороны Москвы и Киева.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп порассуждал о шагах, необходимых для урегулирования конфликта на Украине. Хозяин Белого дома обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Он призвал к здравым действиям в вопросе решения конфликта. Так президент США заявил, общаясь с журналистами.

Американский лидер выразил надежду на скорое окончание конфликта. Он также сообщил, что ожидает, что Москва и Киев будут действовать «здраво» в этом вопросе.

«Надеюсь, Зеленский тоже будет здравомыслящим. Знаете, для танго нужны двое, как говорится», — отметил Дональд Трамп.

По мнению председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, визит Зеленского в Белый дом стал провальным. Политик подчеркнул, что Вашингтон устал от пустых обещаний нелегитимного украинского лидера, который продолжает настаивать на эскалации конфликта.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше