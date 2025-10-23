Президент США Дональд Трамп порассуждал о шагах, необходимых для урегулирования конфликта на Украине. Хозяин Белого дома обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Он призвал к здравым действиям в вопросе решения конфликта. Так президент США заявил, общаясь с журналистами.